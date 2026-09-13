Атака по «Укрзализныце»

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Россия атаковала на украинско-польской границе локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава», направлявшегося в столицу соседней страны.

Об этом сообщил заместитель директора Укрзализныци по пассажирским перевозкам Александр Шевченко Общественному.

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Он подчеркнул, что никто — ни пассажиры, ни работники компании — не травмировался.

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В пресс-службе компании уточнили, что кафиры нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда всего в двух километрах от границы с Польшей.

«Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал», — говорится в заявлении.

Там добавили, что Россия атакует украинскую железную дорогу вторые сутки.

Ранее в Telegram каналах распространяли видео с места атаки на украинско-польской границе. На кадрах были слышны звуки дрона и видны попадания. После атаки пассажиры в панике бросились бежать.

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Из соображений безопасности редакция не публикует видео с места происшествия.

Атака РФ на «Ягодин» — что известно

Напомним, ночью 13 сентября на границе с Польшей раздался взрыв. Российский беспилотник попал в заправку возле пункта пропуска «Ягодин». После атаки там вспыхнул масштабный пожар, охвативший АЗС и грузовики.

Впоследствии в Волынской таможне добавили, что никто не пострадал. Во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, а люди находились в укрытии.

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