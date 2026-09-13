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- Украина
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На границе с Польшей новые взрывы: дрон РФ попал в поезд, пассажиры бежали в панике — первые детали жуткой атаки
По данным «Укрзализныци», оккупанты нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда всего в двух километрах от границы с Польшей.
Россия атаковала на украинско-польской границе локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава», направлявшегося в столицу соседней страны.
Об этом сообщил заместитель директора Укрзализныци по пассажирским перевозкам Александр Шевченко Общественному.
Он подчеркнул, что никто — ни пассажиры, ни работники компании — не травмировался.
В пресс-службе компании уточнили, что кафиры нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда всего в двух километрах от границы с Польшей.
«Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал», — говорится в заявлении.
Там добавили, что Россия атакует украинскую железную дорогу вторые сутки.
Ранее в Telegram каналах распространяли видео с места атаки на украинско-польской границе. На кадрах были слышны звуки дрона и видны попадания. После атаки пассажиры в панике бросились бежать.
Из соображений безопасности редакция не публикует видео с места происшествия.
Атака РФ на «Ягодин» — что известно
Напомним, ночью 13 сентября на границе с Польшей раздался взрыв. Российский беспилотник попал в заправку возле пункта пропуска «Ягодин». После атаки там вспыхнул масштабный пожар, охвативший АЗС и грузовики.
Впоследствии в Волынской таможне добавили, что никто не пострадал. Во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, а люди находились в укрытии.