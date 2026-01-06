На границе с Польшей обнаружили мужчину в тайнике грузовика (фото)

Уклонист

На украинско-польской границе разоблачили очередную попытку нелегального пересечения — в грузовике, следовавшем за границу, нашли мужчину, спрятанного в специальном тайнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram

В ГПСУ рассказали, что в пункте пропуска «Ягодин» во время детальной проверки грузового автомобиля правоохранители обратили внимание на конструктивные изменения в прицепе. В результате осмотра был обнаружен замаскированный тайник, где находился 24-летний мужчина, который пытался незаконно попасть в Польшу.

По предварительной информации, организатором перевозки был 29-летний водитель грузовика. За денежное вознаграждение он согласился спрятать пассажира и доставить его через государственную границу, минуя официальные процедуры контроля.

Водителя задержали и объявили ему подозрение по статье, предусматривающей ответственность за незаконную переправку лиц через границу Украины. Мужчину, которого обнаружили в тайнике, привлекли к административной ответственности.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали происшествия и проверяют возможную причастность других лиц к организации незаконного маршрута.

