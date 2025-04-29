На границе с Польшей ограничат работу одного из пунктов пропуска: детали

Пункт пропуска на границе. / © Reuters

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На границе Украины и Польши будут действовать ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе "Устилуг-Зосин". Это продлится с 30 апреля до, ориентировочно, 5 июня

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

На КПП с украинской стороны начнется текущий ремонт международного автоперехода "Устилуг-Зосин". В течение этого времени будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска.

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"Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области запланировала устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с польской стороны пункта пропуска "Зосин-Устилуг" также производится ремонт стальной пролетной надстройки моста через Западный Буг, а также обновление опор и подъездов к нему. Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения лишь одной полосой половины моста, затруднению и замедлению трафика.

Как сообщалось, в Закарпатье открыли новый пункт пропуска на границе. Новый КПП работает для автомобилей и пешеходов и существенно разгрузит трафик на этом участке.

Дата публикации 14:08, 21.04.25 Количество просмотров 3 Почему о Черниговщине все молчат! Россияне надвигаются и там! Что известно сейчас?