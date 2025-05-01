На границе с Польшей ограничит работу пункт пропуска: в ГНСУ предоставили подробности

Пункт пропуска Корчевая — Краковец / © Госпогранслужба Украины

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Украино-польский автомобильный пограничный пункт «Корчева-Краковец» временно ограничивает свою работу.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

По информации польской стороны, с 8 мая по середину июня 2025 года на территории пункта пропуска «Корчева — Краковец» будут продолжаться дорожные работы. Запланирована замена асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном — для пассажирского со стороны Польши.

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В связи с частичным перекрытием участков, где будут производиться работы, возможно временное снижение пропускной способности. Кроме того, идет реконструкция и в пункте пропуска «Шегини» с украинской стороны. Рекомендуем заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: «Смольница», «Нижанковичи», «Рава-Русская», «Грушев», «Угринов».

Напомним, ранее на границе Украины и Польши ввели ограничения на проезд транспортных средств на международном автомобильном переходе «Устилуг-Зосин». Это продлится с 30 апреля по 5 июня ориентировочно.

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