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На границе с Польшей огромные очереди: почему украинцы стоят часами и как Зеленский изменил маршрут
Новые правила пересечения границы и наплыв туристов спровоцировали транспортный коллапс на выезде из Украины.
С началом летнего сезона на выезде из Украины фиксируются огромные очереди, особенно на границах с Польшей и Румынией. Ситуацию осложнил не только наплыв туристов, но и запуск европейской цифровой системы контроля Entry/Exit System (EES). Какая ситуация на пунктах пропуска сейчас, почему Владимир Зеленский внезапно изменил свой авиамаршрут в Европу в обход Польши и что говорят в ГПСУ — читайте в материале ТСН.ua.
Зеленский изменил маршрут в страны Европы: уже «не через Польшу»
Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский впервые использовал новый маршрут для перелета в Европу. По данным сервиса FlightAware, самолет украинского президента вылетел из польского города Жешув в Кишинев, а затем борт продолжил путь в Лондон.
Ранее аэропорт Жешув — Ясенка оставался главным логистическим узлом для международных поездок президента Украины и официальных делегаций. Именно через этот польский аэропорт чаще всего осуществлялись зарубежные визиты украинских чиновников.
Официальных комментариев о причинах изменения привычного маршрута пока нет. Однако стоит заметить, что это произошло на фоне очередного охлаждения в отношениях между Украиной и Польшей. Причиной дискуссий стало переименование одного из подразделений Сил специальных операций в честь героев УПА, что вызвало недовольство в Варшаве.
В Сети распространяются видео о больших очередях на выезд из Украины на границе
Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с большими очередями людей и автомобилей на разных пунктах пропуска на границе с Польшей.
Украинцы отмечают, что самая сложная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Шегини-Медика». Кроме этого, значительное скопление транспорта наблюдается и на других участках границы. В частности, автомобильные очереди зафиксированы на пунктах пропуска «Устилуг» и «Угринов».
Кроме того, пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы, в которых отмечают что в очереди приходилось стоять более 10-12 часов.
Также пользователи Сети отмечают пор очереди на границе с Румынией. Украинцы пишут, что ситуация с очередями начала ухудшаться еще с 30 мая.
Что говорят в ГПСУ
В государственной пограничной службе Украины подтвердили, что по состоянию на 12:00 8 июня на выезде из Украины действительно зафиксировано скопление легковушек и автобусов. Похожая ситуация наблюдается и на отдельных пунктах пропуска со Словакией и Венгрией, сообщает 24 Канал.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что очереди возникли из-за сезонного увеличения пассажиропотока с началом лета. По его словам, если в мае границу пересекали около 85 тысяч человек в сутки, то в эти выходные количество пересечений выросло до 115 тысяч, причем половина нагрузки пришлась именно на польское направление.
В ГПСУ отмечают, что очереди образуются преимущественно в отдельные часы. Например, утром 8 июня на выезд очередей не наблюдалось. Водителям советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска, чтобы выбирать более свободные маршруты.
«Утром, к примеру, 8 июня на выезд из Украины очередей не было. Поэтому я советую людям знакомиться с загруженностью пунктов пропуска и выбирать себе менее загруженные направления», — отметил Андрей Демченко.
Какая ситуация с очередями на границе сложилась по состоянию на 15:00
По актуальной информацииЗападного регионального управления Госпогранслужбы Украины («Западная граница»), ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 сложилась такая:
Республика Польша:
«Ягодин» — 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
«Устилуг» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Грушев» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 60 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Смильница» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
Словацкая Республика:
«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Ужгород» — 25 л/а, 1 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
«Тиса» — 12 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвонковое» — 0 л / а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
«Лужанка» — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
«Большая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Румыния:
«Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
«Росошаны» — 0 л/а.
Напомним, украинцам перед поездкой в ЕС стоит тщательно изучить таможенные правила, ведь нарушение грозит большими штрафами или конфискацией денег и товаров. В зависимости от статьи нарушения суммы штрафов могут достигать 150% стоимости продукции, а в большинстве случаев изъятые вещи не возвращают владельцу.
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