На границе с Польшей огромные очереди: почему украинцы стоят часами и как Зеленский изменил маршрут

Очереди на границе с Польшей перед пунктом пропуска «Шегини-Медика» 8 июня / © из соцсетей

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С началом летнего сезона на выезде из Украины фиксируются огромные очереди, особенно на границах с Польшей и Румынией. Ситуацию осложнил не только наплыв туристов, но и запуск европейской цифровой системы контроля Entry/Exit System (EES). Какая ситуация на пунктах пропуска сейчас, почему Владимир Зеленский внезапно изменил свой авиамаршрут в Европу в обход Польши и что говорят в ГПСУ — читайте в материале ТСН.ua.

Зеленский изменил маршрут в страны Европы: уже «не через Польшу»

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский впервые использовал новый маршрут для перелета в Европу. По данным сервиса FlightAware, самолет украинского президента вылетел из польского города Жешув в Кишинев, а затем борт продолжил путь в Лондон.

Ранее аэропорт Жешув — Ясенка оставался главным логистическим узлом для международных поездок президента Украины и официальных делегаций. Именно через этот польский аэропорт чаще всего осуществлялись зарубежные визиты украинских чиновников.

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Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Официальных комментариев о причинах изменения привычного маршрута пока нет. Однако стоит заметить, что это произошло на фоне очередного охлаждения в отношениях между Украиной и Польшей. Причиной дискуссий стало переименование одного из подразделений Сил специальных операций в честь героев УПА, что вызвало недовольство в Варшаве.

В Сети распространяются видео о больших очередях на выезд из Украины на границе

Пользователи соцсетей публикуют видео и фото с большими очередями людей и автомобилей на разных пунктах пропуска на границе с Польшей.

Украинцы отмечают, что самая сложная ситуация наблюдается в пункте пропуска «Шегини-Медика». Кроме этого, значительное скопление транспорта наблюдается и на других участках границы. В частности, автомобильные очереди зафиксированы на пунктах пропуска «Устилуг» и «Угринов».

Дата публикации 16:42, 08.06.26 Количество просмотров 13 На границе с Польшей наблюдаются большие очереди на выезд из Украины

Кроме того, пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы, в которых отмечают что в очереди приходилось стоять более 10-12 часов.

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Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Также пользователи Сети отмечают пор очереди на границе с Румынией. Украинцы пишут, что ситуация с очередями начала ухудшаться еще с 30 мая.

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Пользователи платформы Treads делятся своими историями пересечения границы

Что говорят в ГПСУ

В государственной пограничной службе Украины подтвердили, что по состоянию на 12:00 8 июня на выезде из Украины действительно зафиксировано скопление легковушек и автобусов. Похожая ситуация наблюдается и на отдельных пунктах пропуска со Словакией и Венгрией, сообщает 24 Канал.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что очереди возникли из-за сезонного увеличения пассажиропотока с началом лета. По его словам, если в мае границу пересекали около 85 тысяч человек в сутки, то в эти выходные количество пересечений выросло до 115 тысяч, причем половина нагрузки пришлась именно на польское направление.

В ГПСУ отмечают, что очереди образуются преимущественно в отдельные часы. Например, утром 8 июня на выезд очередей не наблюдалось. Водителям советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска, чтобы выбирать более свободные маршруты.

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«Утром, к примеру, 8 июня на выезд из Украины очередей не было. Поэтому я советую людям знакомиться с загруженностью пунктов пропуска и выбирать себе менее загруженные направления», — отметил Андрей Демченко.

Какая ситуация с очередями на границе сложилась по состоянию на 15:00

По актуальной информацииЗападного регионального управления Госпогранслужбы Украины («Западная граница»), ситуация перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 сложилась такая:

Республика Польша:

«Ягодин» — 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

«Устилуг» — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 60 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

Словацкая Республика:

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«Малый Березный» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 25 л/а, 1 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

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«Тиса» — 12 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвонковое» — 0 л / а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Большая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Румыния:

«Дьяково» — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Красноильск» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 0 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

«Мамалыга» — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

«Росошаны» — 0 л/а.

Напомним, украинцам перед поездкой в ЕС стоит тщательно изучить таможенные правила, ведь нарушение грозит большими штрафами или конфискацией денег и товаров. В зависимости от статьи нарушения суммы штрафов могут достигать 150% стоимости продукции, а в большинстве случаев изъятые вещи не возвращают владельцу.

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