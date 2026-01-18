На границе с Польшей остановлено оформление грузовых автомобилей

На границе возникли проблемы / © Национальная полиция Украины

Сегодня, 18 января, на границе с Польшей возникли временные проблемы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По информации польской стороны, в пунктах пропуска «Медика» и «Хребенное» временно приостановлена работа базы данных, используемой для оформления грузовых транспортных средств с грузом, следующих на выезд из Украины в Польшу.

«В пункте пропуска „Корчевая“ база данных польской таможенной службы функционирует в замедленном режиме. Пустые грузовые транспортные средства оформляются в обычном режиме. Другие виды транспорта проходят погранично-таможенные процедуры по-прежнему», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия отменила действие 13 автомобильных и 7 железнодорожных пунктов пропуска из Украины. Часть этих ПП фактически расположена на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.