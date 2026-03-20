На границе с Польшей появились сканеры с искусственным интеллектом
Использование сканеров с ИИ обеспечит дополнительные возможности для выявления скрытых товаров.
На украинско-польской границе в тестовом режиме начали работать мобильные сканирующие системы производства американской компании Varex Imaging. Их особенностью является интегрированное использование искусственного интеллекта для анализа изображений.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.
В сообщении отметили, что использование этих сканеров обеспечит дополнительные возможности для выявления скрытых товаров, а затем будет способствовать противодействию таможенным правонарушениям.
«Инновационное программное обеспечение автоматически выявляет потенциальные риски и аномалии, минимизируя влияние человеческого фактора и повышает точность таможенного контроля», — сообщили таможенники.
Это оборудование является универсальным и способно эффективно сканировать как грузовые транспортные средства, так и легковые автомобили и микроавтобусы.
Сейчас сканеры с искусственным интеллектом работают в пунктах пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец».
После завершения реконструкционных работ в пункте пропуска «Шегини» сканирующую систему будет введена в эксплуатацию и на этом участке.
«Применение мобильных сканирующих систем позволит ускорить процедуры таможенного контроля и оформления. Благодаря высокой мобильности и скорости сканирования время на проверку транспортных средств значительно сокращается, что будет способствовать увеличению пропускной способности пунктов пропуска, особенно в условиях повышенной нагрузки», — отметили в сообщении.
Напомним, с конца 2026 года въезд в страны ЕС для украинцев больше не будет полностью бесплатным. Вместо простого предъявления паспорта теперь нужно будет заранее оформлять разрешение через систему ETIAS и платить комиссию онлайн.