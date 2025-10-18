На границе с Польшей возможно осложнение движения: какая причина

Пункт пропуска Устилуг / © Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

Водители, которые планируют пересекать границу с Польшей через пункт пропуска «Устилуг — Зосин», должны учесть возможные задержки. Причиной осложнения движения являются плановые дорожные работы на территории пункта пропуска.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По информации пограничной службы, 20 октября в пункте пропуска «Устилуг» на территории Волынской области запланировано проведение дорожных работ. Водители и путешественники должны учесть возможные задержки при пересечении границы.

Из-за дорожных работ в «Устилуге» на двое суток закрывают полосу движения «Красный коридор» на въезде в Украину. Водителей призывают планировать поездку заранее. Транспорт будет двигаться через альтернативные полосы, что может вызвать замедление движения и накопление машин с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября 2025 года, поэтому водителей призывают учесть это при планировании зарубежных поездок.

