На границе с Польшей возможны длинные очереди: детали от ГПСУ
На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей вводятся временные ограничения движения.
Пограничники предупреждают о временном снижении пропускной способности на границе с Польшей. Речь идет о пункте пропуска «Медика — Шегини» во Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
По данным службы, на польской стороне начинаются работы по замене дорожного покрытия. Они продлятся ориентировочно пять недель и будут охватывать как въездное, так и выездное направления.
«Движение транспорта будет организовано поэтапно. При выполнении работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую», — подчеркнули в Госпогранслужбе.
В частности, в субботу, 9 мая, и в субботу, 16 мая, будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В эти дни фуры будут оформлять через полосу, предназначенную для автобусов.
Напомним, ранее водителей предупредили об изменениях и возможных осложнениях при пересечении границы через пункт пропуска «Рава-Русская». 24 апреля в зоне сервисного обслуживания перед КПП с украинской стороны начнутся ремонтные работы дорожного покрытия, которые продлятся до 1 июня.