Украина
522
1 мин

На границе с Польшей возможны длинные очереди: детали от ГПСУ

На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей вводятся временные ограничения движения.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пункт пропуска. / © УНИАН

Пограничники предупреждают о временном снижении пропускной способности на границе с Польшей. Речь идет о пункте пропуска «Медика — Шегини» во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

По данным службы, на польской стороне начинаются работы по замене дорожного покрытия. Они продлятся ориентировочно пять недель и будут охватывать как въездное, так и выездное направления.

«Движение транспорта будет организовано поэтапно. При выполнении работ на одной полосе транспортные средства будут перенаправляться на другую», — подчеркнули в Госпогранслужбе.

В частности, в субботу, 9 мая, и в субботу, 16 мая, будут временно перекрыты две подъездные полосы к весовым платформам для грузового транспорта на въезд в Польшу. В эти дни фуры будут оформлять через полосу, предназначенную для автобусов.

Напомним, ранее водителей предупредили об изменениях и возможных осложнениях при пересечении границы через пункт пропуска «Рава-Русская». 24 апреля в зоне сервисного обслуживания перед КПП с украинской стороны начнутся ремонтные работы дорожного покрытия, которые продлятся до 1 июня.

