На границе с Польшей возможны задержки: в ГПСУ предоставили подробности

Корчева — Краковец / © Госпогранслужба Украины

В связи с проведением масштабных технических работ на пограничном переходе "Краковец-Корчова«, в течение следующих двух месяцев существенно замедлится пропускная способность для грузовых автомобилей.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба в Telegram

С 15 октября по 15 декабря 2025 года на украинско-польской границе в пункте пропуска «Краковец-Корчова» возможны значительные замедления движения грузового транспорта. Причиной станет плановое техническое обслуживание весовых систем и установка новых комплексов для радиационного контроля, сообщает польская сторона.

Перевозчиков призывают учитывать потенциальные задержки при маршрутизации и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пересечения границы, чтобы избежать долгого простоя.

Для удобства водителей создана специальная онлайн-карту, на которой можно отследить накопление автомобилей перед пунктом пропуска. Это позволяет планировать поездки заранее и минимизировать время ожидания на границе.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 12 октября стартовали новые правила въезда в Евросоюз. Отныне при пересечении границы не будут ставить штампы в паспорта, а вместо этого будут сканировать лицо и отпечатки пальцев.