На границе с Польшей заблокировали 14 лошадей: некоторым животным стало плохо (фото)

На границе с Польшей заблокировали перевозку 14 лошадей Фото Мария Вайнштейн.

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На пункте пропуска Краковец-Корчева на украинско-польской границе третьи сутки не могут пересечь границу грузовики с 14 лошадьми. Животных не пропускают ни в Польшу, ни обратно в Украину. За это время некоторым из животных стало плохо, их здоровье под угрозой.

О ситуации сообщила в Facebook Мария Вайнштейн.

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По ее словам, лошади уже третьи сутки находятся в специальных транспортных средствах, из-за чего испытывают сильный стресс и физическое истощение.

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На пункте пропуска Краковец-Корчева на украинско-польской границе третьи сутки не могут пересечь границу 14 лошадей Фото Мария Вайнштейн.

«Их не пропускают ни в Польшу, ни обратно в Украину! Коней просто заблокировали на границе, не позволяя двигаться ни в каком направлении!» — написала она.

На пункте пропуска Краковец-Корчева на украинско-польской границе третьи сутки не могут пересечь границу 14 лошадей Фото Мария Вайнштейн.

Автор сообщения утверждает, что состояние некоторых животных уже ухудшилось, а ситуация становится критической.

«Это живые существа, а не груз! Они третьи сутки находятся в коневозах, испытывают огромный стресс и физическое истощение», — подчеркнула Вайнштейн.

Она призвала украинские и польские ответственные службы срочно вмешаться в ситуацию, обеспечить коням ветеринарную помощь и решить вопросы их пропуска через границу.

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«Мы требуем НЕМЕДЛЕННОГО вмешательства украинских и польских ответственных служб, срочной ветеринарной помощи и решения вопроса пропуска животных!» — говорится в сообщении.

Также автор сообщения призвала распространять информацию, чтобы привлечь внимание к ситуации.

Пока в обнародованном сообщении не указано, почему именно польская и украинская стороны не позволяют перевезти животных через границу. Официальных комментариев пограничных или ветеринарных служб по поводу причин задержки лошадей в предоставленной информации нет.

Напомним, Молдова согласовала украинский пограничный контроль в двух пунктах пропуска. Речь идет о «Крива-Мамалига» и «Мирное-Табаки». Молдавская сторона уже предоставила официальное согласие.

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А на днях на границе Украины с Польшей зафиксировали самые большие очереди автомобилей. В то же время в других направлениях ситуация отличается.

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