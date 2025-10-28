ТСН в социальных сетях

Украина
490
1 мин

На границе с Румынией частично останавливают движение: что произошло на мосту через Тису

На пункте пропуска Солотвино — Сигету Мармацией временно перекрывают мост через Тису. Румыния продолжила ограничение движения из-за ремонтных работ.

Кирилл Шостак
Мост через Тису

Мост через Тису / © Фото из открытых источников

Государственная таможенная служба Украины сообщает о продлении ограничений дорожного движения на украинско-румынской границе в связи с ремонтными работами на мосту через реку Тиса.

По информации Министерства иностранных дел Румынии, ограничения будут действовать в пункте пропуска "Солотвино - Сигету Мармацией". Автомобильное движение через мост будет закрыто с 27 октября на 33 дня - ежедневно в промежутке с 9:00 до 15:30.

Румынская сторона отмечает, что ограничения введены для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста.

Пешеходное движение в этот период будет производиться в обычном режиме.

Таможенная служба просит граждан учесть указанную информацию и, при необходимости пересечения границы, выбирать другие пункты пропуска.

Ранее сообщалось, что отныне для пересечения границы с Румынией автомобилем обязательно нужно иметь сертификат прохождения технического осмотра. Если документ отсутствует, румынские пограничники могут отказать во въезде, даже при наличии всех необходимых бумаг.

490
