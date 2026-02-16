ТСН в социальных сетях

Украина
163
1 мин

На границе с Румынией на КПП ввели ограничение: как теперь уехать

Румынская сторона начинает реконструкцию автомобильного моста через реку Тиса.

Анастасия Павленко
На границе с Румынией до апреля ограничат движение

На границе с Румынией до апреля ограничат движение / © facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

С понедельника, 16 февраля, на украинско-румынском пункте пропуска Солотвино — Сигету-Мармацией вводится временное ограничение движения транспорта.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно не осуществляться. В то же время, пешеходное сообщение остается без ограничений.

Как пояснили в ГНСУ, ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса. Предварительно они продлятся до 3 апреля.

Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось об ограничении дорожного движения на украинско- румынской границе. Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.

163
