На границе с Румынией на КПП ввели ограничение: как теперь уехать
Румынская сторона начинает реконструкцию автомобильного моста через реку Тиса.
С понедельника, 16 февраля, на украинско-румынском пункте пропуска Солотвино — Сигету-Мармацией вводится временное ограничение движения транспорта.
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
В будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно не осуществляться. В то же время, пешеходное сообщение остается без ограничений.
Как пояснили в ГНСУ, ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса. Предварительно они продлятся до 3 апреля.
Пограничники призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось об ограничении дорожного движения на украинско- румынской границе. Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.