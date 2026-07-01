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- Украина
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На границе с Румынией образовались пробки: что происходит на пункте "Исакча"
На румынском пункте пропуска Исакча образовались очереди по транспорту.
В румынском паромном пункте пропуска Исакча зафиксировали значительное скопление автомобилей. Транспорт накопился в обоих направлениях, как на въезд в Румынию, так и на выезд из страны.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).
Пограничники призвали водителей и путешественников учесть эту ситуацию на румынской стороне при планировании своих международных поездок.
Вместе с тем отметим, что паромный пункт пропуска Орловка работает в штатном режиме и обеспечивает ритмичность пропускных операций. Очереди на сегодня на территории Украины отсутствуют», — отметили в ГНСУ.
Также заверили, что сам паром курсирует по определенному графику круглосуточно.
Напомним, на границе с Румынией образовались многокилометровые очереди. Люди вынуждены часами лежать прямо на асфальте, ожидая своей очереди, и ночевать под открытым небом посреди полей. В ГНСУ отмечают, что проблемы с транспортным коллапсом возникли из-за задержек соседней страны.