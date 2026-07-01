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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На границе с Румынией образовались пробки: что происходит на пункте "Исакча"

На румынском пункте пропуска Исакча образовались очереди по транспорту.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Паромная переправа Орловка-Исакча (иллюстративный фото)

Паромная переправа Орловка-Исакча (иллюстративный фото)

В румынском паромном пункте пропуска Исакча зафиксировали значительное скопление автомобилей. Транспорт накопился в обоих направлениях, как на въезд в Румынию, так и на выезд из страны.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ).

Пограничники призвали водителей и путешественников учесть эту ситуацию на румынской стороне при планировании своих международных поездок.

Вместе с тем отметим, что паромный пункт пропуска Орловка работает в штатном режиме и обеспечивает ритмичность пропускных операций. Очереди на сегодня на территории Украины отсутствуют», — отметили в ГНСУ.

Также заверили, что сам паром курсирует по определенному графику круглосуточно.

Напомним, на границе с Румынией образовались многокилометровые очереди. Люди вынуждены часами лежать прямо на асфальте, ожидая своей очереди, и ночевать под открытым небом посреди полей. В ГНСУ отмечают, что проблемы с транспортным коллапсом возникли из-за задержек соседней страны.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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