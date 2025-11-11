- Дата публикации
На границе с Румынией остановили работу пункта пропуска "Дяковцы" - какая причина
Из-за обесточивания после российских атак пункт пропуска «Дяковцы» временно не работает.
В международном автомобильном пункте пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией временно остановлено оформление транспортных средств и пешеходов.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Причиной стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которых объект остался без промышленного электропитания.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. На время технической паузы оформление лиц и транспорта в обоих направлениях не осуществляется.
Пограничники призывают граждан, которые планируют пересекать украинско-румынскую границу, учитывать эту информацию и пользоваться альтернативными пунктами пропуска — «Красноильск» и «Порубное».
