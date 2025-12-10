ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
156
Время на прочтение
2 мин

На границе с Румынией произошли изменения: что нужно учесть во время путешествия

На трех пунктах пропуска у украинцев будут сканировать паспорт и снимать отпечатки пальцев.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Граница с Румынией

Граница с Румынией

С 10 декабря в некоторых пунктах пропуска на украинско-румынской границе начала функционировать цифровая система въезда и выезда EES (Entry/Exit System).

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В частности, в пунктах пропуска «Дяковцы — Раковец», «Красноильск — Викову де Сус» и «Дьяково — Халмеу» в систему начали вносить установочные и биометрические данные.

Процедура предусматривает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, в частности граждан Украины.

Во время первого пересечения границы будет создаваться цифровая запись каждого путешественника, который направляется в ЕС. При последующих пересечениях биометрические данные будут сверять с этой записью.

Детям до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать.

С 10 марта 2026 года к системе EES будут подключены все пункты пропуска на границе Румынии с Украиной.

Пункт пропуска «Порубное — Сирет» начнет работу по новой системе с 9 января 2026 года.

Работа системы EES в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» была начата еще от 12 октября.

В ГПСУ объяснили, что система EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности, точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействия незаконной миграции.

«Обращаем внимание граждан, что функционирование системы EES не влияет на общий порядок пересечения границы. Просим учитывать эту информацию при планировании путешествий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе опровергли информацию о якобы массовом выезде украинцев за границу. Реальная статистика четко демонстрирует, что началось снижение пассажиропотока.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie