На границе с Венгрией есть усложнения движения: о чем предупредили украинцев

Очереди на границе / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На границе с Венгрией фиксируют усложнение движения. Информацию следует учитывать при планировании поездок.

Об этом сообщает ГНСУ.

Что известно об ограничениях

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области сообщает, что в период с 16 по 18 июня 2026 года в международном автомобильном пункте пропуска «Вилок — Тисабеч» запланировано проведение комплекса работ по замене модульных сооружений.

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«В этой связи возможно замедление ритмичности работы пункта пропуска», — отмечается в сообщении.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу.

Ранее путешественников предупредили об осложнениях на границе в направлении Польши . Так, на пункте пропуска «Шегини-Медика» возможны задержки в оформлении автобусов из-за ремонов работы. Ориентировочно пропускная способность может снизиться до около 8 автобусов за 12 часов.

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