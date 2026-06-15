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- Украина
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На границе с Венгрией есть усложнения движения: о чем предупредили украинцев
Украинцы предупредили, что на границе с Венгрией возможны задержки.
На границе с Венгрией фиксируют усложнение движения. Информацию следует учитывать при планировании поездок.
Об этом сообщает ГНСУ.
Что известно об ограничениях
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области сообщает, что в период с 16 по 18 июня 2026 года в международном автомобильном пункте пропуска «Вилок — Тисабеч» запланировано проведение комплекса работ по замене модульных сооружений.
«В этой связи возможно замедление ритмичности работы пункта пропуска», — отмечается в сообщении.
Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу.
Ранее путешественников предупредили об осложнениях на границе в направлении Польши . Так, на пункте пропуска «Шегини-Медика» возможны задержки в оформлении автобусов из-за ремонов работы. Ориентировочно пропускная способность может снизиться до около 8 автобусов за 12 часов.