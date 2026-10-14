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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На границе с Венгрией возникнут задержки: что изменится 15 октября

В связи с техническими работами и временными ограничениями в электроснабжении процесс пересечения границы будет проходить с задержкой.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пункт пропуска Чоп (Тиса)

Пункт пропуска Чоп (Тиса)

В четверг, 15 октября, на пункте пропуска «Чоп (Тиса)» на границе Украины с Венгрией возможно замедление прохождения границы как для легковых автомобилей, так и для грузового транспорта.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Причиной этих неудобств называют технические работы и временные ограничения в электроснабжении.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, работы будут проводиться с 09:00 до 17:00.

«В связи с проведением работ и временным ограничением электроснабжения проведение контрольных операций в пункте пропуска будет затруднено», — говорится в сообщении ГПСУ.

В пограничной службе призвали граждан и перевозчиков учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении государственной границы.

Напомним, ранее из-за ремонтных работ на железнодорожной станции Чоп было временно изменено пассажирское железнодорожное сообщение через украинско-словацкую границу.

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