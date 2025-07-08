На границе с Венгрией закрыли пункт пропуска: какая причина

Дзвонковое — Лонья / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Во вторник, 8 июля, в Закарпатской области временно прекратил работу пункт пропуска «Дзвинково — Лонья» на границе с Венгрией. Причиной стали последствия непогоды.

Об этом сообщили в ГПСУ.

ГПСУ призывает путешественников учитывать эти изменения при планировании поездок за границу. Для пересечения украинско-венгерской границы пока рекомендуют пользоваться пунктами пропуска «Косино» или «Великая Паладь».

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Напомним, с 7 июля 2025 года в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе Украины с Румынией временно ограничили оформление транспортных средств.

Также мы сообщали, что на границе с Венгрией открыли новый пункт «Великая Паладь — Нодьгодош». Он способен ежегодно обслуживать более 70 тысяч авто и 220 тысяч пешеходов.