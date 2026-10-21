На границе Украины образовались очереди: какие пункты пропуска наиболее загружены 21 октября

Очереди на границе сегодня, 21 октября / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На границе Украины с Польшей 21 октября образовались очереди из автомобилей и автобусов. На венгерском и словацком направлениях скопления транспорта меньше, а на отдельных пунктах пропуска в Румынию и Молдову очередей вообще нет.

О ситуации на границе сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, опубликовав данные по состоянию на 09:00 среды, 21 октября.

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Пограничники предупредили, что в пунктах пропуска возможны перебои в работе электронных систем. Из-за этого оформление документов может затянуться.

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Очереди на границе с Польшей: где больше всего автомобилей

По утренним данным Западного управления ГПСУ, больше всего легковых автомобилей скопилось на польском направлении.

По состоянию на 09:00 очереди на выезд из Украины выглядели следующим образом:

«Шегини» — 50 легковых автомобилей, 60 пешеходов.

«Устилуг» — 35 легковых автомобилей, два автобуса.

«Краковец» — 20 легковых автомобилей, 15 автобусов.

«Нижанковичи» — 10 легковых автомобилей, четыре автобуса.

«Угринов» — пять автобусов, легковых автомобилей нет.

«Смильница»— один автобус, легковых автомобилей нет.

В то же время на пунктах пропуска «Рава-Русская» и «Грушев» очередей из легковых автомобилей и автобусов не было.

В пункте пропуска «Ягодин» действуют отдельные ограничения. Там временно не пропускают легковые автомобили, а пересечение границы пешком не осуществляется.

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Следует учесть, что из перечисленных пунктов пропуска только через «Шегини» можно пересечь границу с Польшей пешком в обоих направлениях.

Позже пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда сообщила изданию «Новини.LIVE», что по состоянию на полдень 21 октября очереди на польской границе несколько уменьшились.

В частности, в «Шегинях» ожидалось 45 легковых автомобилей, в «Краковке» — 15, а в «Нижанковичах» — 10.

На въезде в Украину через пункт пропуска «Медика — Шегини» находились 30 автомобилей. На других переходах скоплений транспорта не наблюдалось.

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По её словам, в течение 20 октября западную границу Украины со странами Европейского Союза и Молдовой в пределах Черновицкой области пересекли 65 тысяч человек и 16 тысяч автомобилей. Это значительно меньше, чем в летний сезон, когда количество путешественников обычно растет.

Пресс-секретарь пояснила, что очереди на границе возникают неравномерно. Например, если многие водители одновременно выбирают один пункт пропуска, перед ним может образоваться скопление автомобилей.

Чаще всего это происходит на пунктах пропуска «Краковцы» и «Шегини», которые остаются одними из самых популярных переходов среди путешественников.

Кроме того, количество людей на границе обычно увеличивается перед выходными и в выходные дни. Зато в будние дни желающих выехать из Украины, как правило, меньше.

Отдельно Бурда пояснила, влияют ли воздушные тревоги на работу пунктов пропуска. По её словам, если в районе объявлена тревога и существует угроза пограничной инфраструктуре, оформление людей и транспорта может быть временно приостановлено. Как только ситуация стабилизируется, работа возобновляется.

В то же время нынешние очереди, по словам пресс-секретаря, не связаны с такими остановками.

«Оснований говорить о том, что ожидание продлится десятки часов, также нет», — подчеркнула Бурда.

Она пояснила, что важно различать очереди легковых автомобилей, автобусов и грузовиков. Для автобусного и грузового транспорта действует электронная система «еЧерга», которая позволяет распределять их прибытие в пункты пропуска по времени.

В то же время количество машин перед границей не всегда отражает, сколько именно придется ждать. На скорость прохождения контроля влияют количество людей и транспортных средств, интенсивность движения, а также работа пограничных и таможенных служб Украины и Польши.

Поэтому перед поездкой Бурда советует проверять актуальную ситуацию на официальной странице Западного регионального управления ГПСУ «Западная граница» в Facebook и, по возможности, выбирать пункты пропуска с меньшими очередями.

Граница с Венгрией: где стоят очереди

По данным Западного управления ГПСУ, по состоянию на 09:00 на венгерском направлении значительных очередей не наблюдалось.

На пункте пропуска «Вилок» ожидалось 15 легковых автомобилей, а на «Лужанке» — 10.

В то же время без очередей работали «Тиса», «Дзвинково», «Косино» и «Великая Паладь».

Однако некоторые пункты пропуска работают по ограниченному графику:

«Дзвинковое» — с 08:00 до 19:00.

«Косино» — с 08:00 до 20:00.

«Великая Паладь» — с 08:00 до 19:00.

Через контрольно-пропускной пункт «Тиса» пересечь границу пешком нельзя.

Граница со Словакией: какая ситуация

На границе со Словакией утром 21 октября также не было больших очередей.

По данным ГПСУ, в пункте пропуска «Ужгород» на выезд из Украины ожидали 10 легковых автомобилей. Автобусов и пешеходов в очереди не было.

В «Малом Березном» очередей вообще не зафиксировали. Оба пункта пропускают пешеходов в обоих направлениях.

Также без очередей работали «Малые Селменцы». Однако этот переход открыт только с 09:00 до 21:00.

Граница с Румынией: есть ли очереди

На румынском направлении, по утренним данным Западного управления ГПСУ, очередей не было.

По состоянию на 09:00 перед следующими пунктами пропуска не наблюдалось скопления легковых автомобилей:

«Дяково»;

«Солотвино»;

«Белая Церковь»;

«Порубное»;

«Красноильск»;

«Дяковцы».

В пунктах, по которым пограничники предоставили данные об автобусах и пешеходах, очередей также не зафиксировано.

Граница с Молдовой: где нет очередей

На молдовском направлении, согласно утреннему сводке, также не было зафиксировано очередей.

По информации Западного управления ГПСУ, по состоянию на 09:00 в пунктах пропуска «Мамалыга» и «Кельменцы» не было очередей из легковых автомобилей, автобусов и пешеходов.

В то же время эти данные касаются лишь двух указанных пограничных пунктов, а не всей украинско-молдовской границы.

Фейки об огромных очередях на границе

Между тем Институт массовой информации сообщил, что в соцсетях распространилось видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нём якобы показаны огромные очереди автомобилей на украинско-польской границе.

Ролик начали активно публиковать 17 октября в Telegram, Facebook, Instagram и TikTok. В нём утверждалось, что из-за российских атак и ужесточения мер безопасности на границе водители вынуждены ждать десятки часов.

Представительница ИМИ в Волынской области Мая Голуб проверила видео с помощью сервиса Hive Detect. Результат показал 99,7% вероятности того, что ролик создан искусственным интеллектом.

Только на одном из Telegram-каналов видео набрало более 54 тысяч просмотров.

По данным ИМИ, ложную информацию распространили также некоторые польские СМИ и российская пропаганда.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины опровергли сообщения о том, что водителям легковых автомобилей якобы приходится ждать по 40 часов, чтобы пересечь границу с Польшей.

Как сообщает «Укринформ», пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала пояснил, что ситуация зависит от вида транспорта. В частности, условия пересечения границы для легковых автомобилей, автобусов и грузовиков различаются.

По его словам, на украинско-польской границе не наблюдается больших очередей из легковых автомобилей. Однако в определенные дни и часы количество машин перед пунктами пропуска может увеличиваться.

Чаще всего это происходит накануне выходных и в субботу, когда больше людей отправляются за границу.

В качестве примера Демченко привел статистику пересечения всей государственной границы Украины. В пятницу ее пересекли 92 тысячи человек, в субботу — 104 тысячи, а в воскресенье — около 100 тысяч. Примерно половина этого потока приходится именно на границу с Польшей.

Пресс-секретарь отметил, что больше всего автомобилей обычно скапливается у трёх пунктов пропуска — «Устилуг» на Волыни, а также «Шегини» и «Краковец» на Львовщине.

Иногда там одновременно могут ожидать 60–70 автомобилей. В то же время на других переходах очередей может не быть вовсе.

«Я в очередной раз советую людям следить за загруженностью пунктов пропуска и не поддаваться паническим сообщениям о том, что на границе приходится стоять 20 или 40 часов. Ведь для легковых автомобилей таких очередей точно нет», — подчеркнул Демченко.

Напомним, ранее польское Министерство внутренних дел и администрации сообщило, что Польша может перенести пограничный контроль с Украиной на свою территорию, если из-за ухудшения ситуации с безопасностью проверки на восточной стороне границы станут опасными.

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