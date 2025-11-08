На границе Украины перестали пропускать людей и транспорт

На границе временно остановлены пропускные пункты

Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни.

Об этом сообщили в ГПС.

Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Следовательно, оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничники усилят охрану границы в популярных туристических районах Ивано-Франковской области. Речь идет о железнодорожных станциях в Ворохте, Татарове и Вороненке.