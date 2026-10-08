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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На границе Украины установят 135 мобильных укрытий: в каких областях

На 28 пунктах пропуска через государственную границу Украины и подъездных дорогах к ним планируется обустроить 135 первичных мобильных укрытий.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Мобильное укрытие

Мобильное укрытие / © Facebook / Александр Ткаченко

В Украине будет установлено 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и на подъездных дорогах к ним.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины .

Закупки проводят региональные Службы обновления в пяти областях:

  • Винницкой;

  • Одесской;

  • Черновицкой;

  • Закарпатской;

  • Волынский.

В Агентстве отметили, что мобильные укрытия должны усилить безопасность пересекающих государственную границу людей, а также работников пунктов пропуска.

"Установление укрытий является важной составляющей защиты пограничной инфраструктуры, которая ежедневно обеспечивает непрерывное движение людей и транспортных средств", - отметили в ведомстве.

Точные сроки установки всех 135 укрытий пока не уточняются.

Что еще важно знать о безопасности во время обстрелов

Как уберечься при обстреле дома — где спрятаться в доме, если быстро добраться до укрытия невозможно, и как уменьшить риск травмирования обломками.

Что делать после попадания в жилье – как убедиться, что находиться в доме безопасно, зафиксировать повреждения и обратиться за необходимой помощью.

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