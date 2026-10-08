На границе Украины установят 135 мобильных укрытий: в каких областях

Мобильное укрытие / © Facebook / Александр Ткаченко

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В Украине будет установлено 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и на подъездных дорогах к ним.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины .

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Закупки проводят региональные Службы обновления в пяти областях:

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Винницкой;

Одесской;

Черновицкой;

Закарпатской;

Волынский.

В Агентстве отметили, что мобильные укрытия должны усилить безопасность пересекающих государственную границу людей, а также работников пунктов пропуска.

"Установление укрытий является важной составляющей защиты пограничной инфраструктуры, которая ежедневно обеспечивает непрерывное движение людей и транспортных средств", - отметили в ведомстве.

Точные сроки установки всех 135 укрытий пока не уточняются.

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