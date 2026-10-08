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На границе Украины установят 135 мобильных укрытий: в каких областях
На 28 пунктах пропуска через государственную границу Украины и подъездных дорогах к ним планируется обустроить 135 первичных мобильных укрытий.
В Украине будет установлено 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и на подъездных дорогах к ним.
Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины .
Закупки проводят региональные Службы обновления в пяти областях:
Винницкой;
Одесской;
Черновицкой;
Закарпатской;
Волынский.
В Агентстве отметили, что мобильные укрытия должны усилить безопасность пересекающих государственную границу людей, а также работников пунктов пропуска.
"Установление укрытий является важной составляющей защиты пограничной инфраструктуры, которая ежедневно обеспечивает непрерывное движение людей и транспортных средств", - отметили в ведомстве.
Точные сроки установки всех 135 укрытий пока не уточняются.
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