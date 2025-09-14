На границе задержали мужчину с паспортом Саудовской Аравии: что выяснилось (фото)

Фальшивый паспорт Саудовской Аравии / © Госпогранслужба

Реклама

На Закарпатье 33-летний львовянин пытался пересечь границу по поддельному паспорту гражданина Саудовской Аравии. Нарушителя задержали в пункте пропуска «Малый Березный».

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники отметили, что мужчина сначала делал вид иностранца и говорил на английском. Когда же его разоблачили, предложил 100 тысяч гривен взятки, чтобы избежать ответственности.

Реклама

© Госпогранслужба

© Госпогранслужба

На место преступления вызвали полицию.

Правоохранителям нарушитель признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. Он планировал, воспользовавшись этим документом, выехать к родственникам в Бельгию.

© Госпогранслужба

За использование фальшивого паспорта и предложение взятки в отношении задержанного начато уголовное производство.

Напомним, ранее на украинско-молдавской границе во время преследования пограничниками погиб 23-летний харьковчанин, который пытался незаконно пересечь государственную границу.