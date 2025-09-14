- Дата публикации
На границе задержали мужчину с паспортом Саудовской Аравии: что выяснилось (фото)
Нарушитель предложил пограничникам 100 тысяч гривен взятки, чтобы избежать ответственности.
На Закарпатье 33-летний львовянин пытался пересечь границу по поддельному паспорту гражданина Саудовской Аравии. Нарушителя задержали в пункте пропуска «Малый Березный».
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Пограничники отметили, что мужчина сначала делал вид иностранца и говорил на английском. Когда же его разоблачили, предложил 100 тысяч гривен взятки, чтобы избежать ответственности.
На место преступления вызвали полицию.
Правоохранителям нарушитель признался, что поддельный документ за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. Он планировал, воспользовавшись этим документом, выехать к родственникам в Бельгию.
За использование фальшивого паспорта и предложение взятки в отношении задержанного начато уголовное производство.
