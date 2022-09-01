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На грибы с загранпаспортом: в Закарпатье уклонисты придумали схему, как бежать за границу

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На грибы с загранпаспортом: в Закарпатье уклонисты придумали схему, как бежать за границу

Фото: Государственная пограничная служба Украины

В Закарпатской области пограничники задержали шесть уклонистов.

Подозреваемые были близ румынской границы, а когда их заметили пограничники — пытались скрыться.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Жителей Тячевского района заметили у урочища Щауль Раховского района. Когда те увидели пограничников — пытались скрыться, однако остановились после предупредительных выстрелов в воздух.

"Свое пребывание в пограничных задержанных, жители Тячевского района, объяснили желанием собрать грибов, однако привычных для грибников атрибутов в виде корзин или ведер они не имели, зато имели при себе и загранпаспорта, и ковид-сертификаты европейского образца и сменную одежду", — говорится в сообщении.

Пограничники задержали нарушителей. Им инкриминируют ст.336 Уголовного Кодекса Украины "Уклонение от призыва по мобилизации". Всего пограничники в Закарпатье с начала действия военного положения задержали 700 мужчин.

Напомним, в Украину за сутки вернулось 45 тысяч человек.

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