На Харьков надвигается непогода: о чем предупреждают синоптики и когда ударят сильные морозы

На Харьковщину надвигается непогода - синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололеда и густого тумана, что существенно ограничит видимость на дорогах.

После кратковременного потепления с мокрым снегом и дождем, метеорологи прогнозируют, что регион накроют настоящие арктические холода, а столбики термометров поползут до отметки -22 градуса мороза.

Харьковскую область накроет непогода: синоптики предупредили о желтом уровне опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 7 февраля. В регионе объявили I уровень опасности, желтый

По данным синоптиков, в течение суток по городу и области ожидается гололед, днем туман, видимость составит 200 — 500 м. На дорогах ожидается гололедица.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Какой будет погода в Харькове в ближайшие дни

Завтра и послезавтра синоптики прогнозируют небольшое потепление в городе. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -5 градусов мороза до +2 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Харькове 7 февраля солнце будет редко появляться из-за облаков. Мелкий дождь, который днем придет на смену сильному снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.

Погода в Харькове 7 февраля

В воскресенье, 8 февраля, также ожидается облачная погода с мелким дождем и снегом. Температура воздуха составит от -7 градусов мороза до +2 градусов тепла.

Погода в Харькове 8 февраля

Однако с понедельника, 9 февраля, жителям региона стоит ожидать похолодания. Синоптики прогнозируют до -15 градусов мороза ночью и до -11 градусов днем.

Во вторник, 10 февраля, ударят более сильные морозы. Метеорологи предупреждают до -18 градусов утром, и до -14 градусов днем.

Погода в Харькове 10 февраля

На Харьковщину надвигаются морозы: когда ожидать похолодания

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают о резком изменении погодных условий. В ближайшие дни регион накроют туманы, ледяной дождь, а затем — резкое похолодание.

В субботу, 7 февраля ожидается облачная погода. Днем регион накроет мокрый снег с дождем. Водителям следует быть крайне внимательными: видимость из-за тумана упадет до 200-500 метров, а на дорогах образуется гололедица. Температура будет колебаться от ночью от -4 и -9 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

В воскресенье, 8 февраля сохранится облачность и небольшие осадки. Ночью местами возможен туман. Температурный режим в течение суток будет стабильным: от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла.

В понедельник, 9 февраля, погода начнет стремительно меняться. Ночью пройдет небольшой снег, а температура упадет до -13 и -18 градусов. Днем осадков не ожидается, однако будет морозно от -8 до -13 градусов мороза.

Во вторник, 10 февраля, ожидается пик похолодания. Несмотря на переменную облачность без осадков, ночью ударят настоящие лютые морозы — от -17 до -22 градусов мороза ночью. Днем столбики термометров будут показывать от -7 до -12 градусов мороза.

В среду, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -16 до -21 градусов мороза, а днем от -4 до -9 градусов мороза.

В четверг, 12 февраля, температура воздуха ночью составит -7 — 13 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +3 тепла.

13 — 16 февраля ожидается снег с дождем. Температура должна значительно повыситься.

Спасатели напоминают правила поведения на льду

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области напоминают жителям региона о смертельной опасности на зимних водоемах. Спасатели категорически запрещают проверять прочность льда ударами ног — это может привести к мгновенному провалу.

Если вы уже находитесь на поверхности и почувствовали характерный треск, необходимо немедленно, но без паники, возвращаться к берегу тем же путем, передвигаясь медленными скользящими шагами.

В случае обнаружения человека в беде, не пытайтесь действовать самостоятельно без спецсредств — срочно звоните по телефону 101.

Учитывая прогноз погоды, лед на водоемах сейчас крайне коварен. Из-за дневных оттепелей до +3 градусов тепла и осадков в виде дождя, ледовое покрытие теряет свою структуру, становится пористым и не способным выдержать даже небольшой вес.

