На Харьковищине ежедневно ремонтируют дороги, на Сумщине – восстанавливают ТЭЦ

В Харькове продолжается восстановление газоснабжения абонентам, санитарная очистка территории, обследование и возобновление жилого фонда.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в освобожденных от российских оккупантов Дергачах возобновлено электроснабжение в домах 100 горожан.

"Дорожники ежедневно проводят ямочный ремонт на дорогах Харьковщины", - написал Тимошенко в Telegram, отметив, что от сожженной техники и других последствий военных действий уже очищено более 100 километров дорог области и обустроены временные объезды двух искусственных сооружений на автомобильной дороге Чугуев – Печениги – Большой Бурлук.

Заместитель руководителя ОП также сообщил, что в Сумской области продолжается восстановление инфраструктуры, проводится благоустройство и упорядочение территорий, которые получили повреждения во время боевых действий. В Ахтырке и Тростянце возобновляют работы ТЭЦ.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства совместно с президентом работают над планом послевоенного восстановления и развития страны, в который заложено оборонное, экономическое, инфраструктурное и социальное направления.

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