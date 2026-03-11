- Дата публикации
На Харьковщине 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований троих детей 10-12 лет
Среди пострадавших — 12-летний сын семьи, давшей подозреваемому убежище, и 11-летний сын погибшего украинского защитника.
В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований детей 10-12 лет.
Об этом сообщают харьковские областные полиции и прокуратура.
По словам правоохранителей, в течение 2025 года юный злоумышленник совершал сексуальное насилие по меньшей мере трех мальчиков в возрасте 10-12 лет.
Семья подозреваемого эвакуировалась из зоны боевых действий глубже в тыл в одно из сел Харьковской области. Местная семья предоставила им убежище. В этой семье воспитывался 12-летний мальчик. Сначала между детьми сложились дружеские отношения.
Однако впоследствии старший парень начал оказывать в отношении младшего психологическое давление и насилие.
В январе-мае 2025 года в заброшенных зданиях, маскируя под игру «Правда или действие» и «Профессии», он систематически насиловал мальчика. Жестким условием «игры» был запрет отказываться от каких-либо «задач», иначе ребенка ждало избиение. Кроме того, изнасилование он снимал по телефону.
Правоохранители также установили факты сексуального насилия в отношении еще одного мальчика — 11-летнего сына погибшего украинского военнослужащего.
Еще один документированный эпизод, по данным следствия, произошел в июне 2025 года. У местного магазина подозреваемый встретил 10-летнего мальчика. Несмотря на попытку сбежать, он догнал его и насильно отвел в окоп, где изнасиловал.
15-летнему фигуранту сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.
