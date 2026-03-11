На Харьковщине 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований троих детей 10-12 лет

В Харьковской области разоблачили 15-летнего подростка, которого подозревают в серии изнасилований младших детей / © Харьковская областная прокуратура

Реклама

В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований детей 10-12 лет.

Об этом сообщают харьковские областные полиции и прокуратура.

По словам правоохранителей, в течение 2025 года юный злоумышленник совершал сексуальное насилие по меньшей мере трех мальчиков в возрасте 10-12 лет.

Реклама

Семья подозреваемого эвакуировалась из зоны боевых действий глубже в тыл в одно из сел Харьковской области. Местная семья предоставила им убежище. В этой семье воспитывался 12-летний мальчик. Сначала между детьми сложились дружеские отношения.

Однако впоследствии старший парень начал оказывать в отношении младшего психологическое давление и насилие.

В январе-мае 2025 года в заброшенных зданиях, маскируя под игру «Правда или действие» и «Профессии», он систематически насиловал мальчика. Жестким условием «игры» был запрет отказываться от каких-либо «задач», иначе ребенка ждало избиение. Кроме того, изнасилование он снимал по телефону.

Правоохранители также установили факты сексуального насилия в отношении еще одного мальчика — 11-летнего сына погибшего украинского военнослужащего.

Реклама

Еще один документированный эпизод, по данным следствия, произошел в июне 2025 года. У местного магазина подозреваемый встретил 10-летнего мальчика. Несмотря на попытку сбежать, он догнал его и насильно отвел в окоп, где изнасиловал.

15-летнему фигуранту сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мукачево полиция выломала дверь квартиры, чтобы спасти 16-летнюю девушку от изнасилования.