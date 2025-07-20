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- Украина
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На Харьковщине 20-летний парень ворвался в ТЦК и напал на полицейского: какая причина
В Харьковской области парень неожиданно ворвался в ТЦК и ударил правоохранителя.
В Харьковской области 20-летний парень ворвался в помещение ТЦК и ударил полицейского. Вероятно, чтобы «освободить» другого мобилизованного.
Об этом пишет полиция Харьковской области.
Во время несения службы полицейские проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как уклоняющийся от мобилизации человек.
Уклониста передали в Берестинский районный ТЦК. Как раз в это время в помещение военкомата ворвался 20-летний местный житель.
«Молодой человек вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским — ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения», — рассказали в полиции.
Нападающий задержан. По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов).
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Харьковский областной ТЦК инцидент не комментирует.
Ранее работник ТЦК, уволившийся из армии и выехавший к своей семье в Германию, уверял, что не видел, что ТЦК кого-то насильно «бусифицирует».