На Харьковщине 20-летний парень ворвался в ТЦК и напал на полицейского: какая причина

Мобилизация в Украине. Иллюстративный коллаж / © ТСН.ua

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В Харьковской области 20-летний парень ворвался в помещение ТЦК и ударил полицейского. Вероятно, чтобы «освободить» другого мобилизованного.

Об этом пишет полиция Харьковской области.

Во время несения службы полицейские проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных находился в розыске как уклоняющийся от мобилизации человек.

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Уклониста передали в Берестинский районный ТЦК. Как раз в это время в помещение военкомата ворвался 20-летний местный житель.

«Молодой человек вел себя агрессивно и сопротивлялся полицейским — ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения», — рассказали в полиции.

Нападающий задержан. По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов).

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Харьковский областной ТЦК инцидент не комментирует.

Ранее работник ТЦК, уволившийся из армии и выехавший к своей семье в Германию, уверял, что не видел, что ТЦК кого-то насильно «бусифицирует».