На Харьковщине арендатор бросил гранату под ноги владелицы квартиры

В Харьковской области полиция задержала и сообщила о подозрении мужчине, бросившему гранату под ноги владелицы квартиры, которую снимал злоумышленник.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Между пьяным арендатором и владелицей квартиры возник конфликт, во время которого мужчина привел в действие ручную гранату и бросил ее в сторону женщины. В результате взрыва пострадавшая получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована.

Сообщение о преступлении поступило около полуночи 16 февраля в отделение полиции №2 Богодуховского районного отдела полиции.

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Правоохранители задержали 41-летнего злоумышленника и сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. За это фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

К слову, ранее в Киевской области из-за ссоры во время застолья мужчина взорвал гранату.