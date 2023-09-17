На Харьковщине авто ВСУ протаранило блокпост – пострадали военные (фото)

Медики помогли военным, попавшим в ДТП на блокпосту.
В Харьковской области 16 сентября автомобиль военных не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово – пострадали четверо военных.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Как рассказали медики, они как раз возвращались в Харьков после успешной эвакуации. По дороге их остановили на месте дорожно-транспортного происшествия. Водитель военного автомобиля не справился с управлением и въехал в блокпост в районе города Чутово. На месте была всего одна бригада из Полтавщины.
"Наши бригады немедленно отреагировали и в полном объеме оказали медицинскую помощь. Для дальнейшей госпитализации пострадавших передали бригаде Полтавы", — говорится в сообщении.
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