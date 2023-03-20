На Харьковщине будут судить экс-главу СБУ Дудина: ему грозит пожизненное заключение

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Его подозревают в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.

Экс-чиновнику грозит пожизненное заключение, сообщили в ДБР.

Следствие установило, что накануне 24 февраля 2022 года подозреваемый знал о высокой вероятности полномасштабного наступления РФ на территорию Украины. Однако вместо организации работы по противодействию врагу, он занялся саботажем.

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Он считал, что наступление россиян будет успешным и надеялся, что его "заслуги" будут учтены оккупационными властями. Руководитель спецслужбы занялся подрывной деятельностью против Украины, что нанесло ущерб обороноспособности и государственной безопасности.

В частности, он организовал попытку отстранения главы Харьковской областной государственной администрации от выполнения возложенных на него обязанностей. Таким образом, он хотел помешать осуществлению руководителем ХОГА необходимых мер правового режима военного положения.

Также злоумышленник через СМИ дискредитировал действующие власти Харькова и области, предоставляя ложную информацию. Он пытался парализовать и органы безопасности региона. Для этого экс-чиновник препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны региона.

Кроме того, он намеренно не обеспечил выполнение возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и отдал приказ личному составу покинуть административное помещение и территорию Харькова. Бывший руководитель СБУ намеренно создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании управления боевых припасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих.

К тому же, в условиях военного положения, самовольно оставил место несения службы без уважительных причин.

Бывшего руководителя УСБУ в Харьковской области подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ обезвредила ячейки "компартии большевиков" в Киеве и еще шести регионах. Это подконтрольная ФСБ российская организация, активно участвующая в проведении подрывной деятельности против Украины.

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