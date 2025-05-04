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На Харьковщине бушуют лесные пожары, есть опасность из-за детонации боеприпасов
В Харьковской области горит более 20 га леса после обстрела РСЗО, в зоне пожара детонируют боеприпасы.
В Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар после очередной атаки российских войск.
Как сообщила ГСЧС, утром оккупанты нанесли удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской общины в Изюмском районе.
В результате обстрелов занялись несколько участков: более 2 гектаров сгорело на территории Боровского лесничества, еще более 5 гектаров — в пределах регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда.
В настоящее время на территории Харьковской области ликвидируют 11 лесных пожаров, пять из которых вызваны прямыми вражескими атаками. В тушении принимают участие подразделения ГСЧС, пиротехники, а также лесная техника.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что площадь возгорания в лесу уже достигла 20 гектаров. Ситуацию усугубляет сильный ветер — пламя быстро распространяется и уже достигло жилых домов вблизи леса.
Самое опасное – это взрывы: в зоне пожара детонируют оставшиеся после оккупации российскими войсками боеприпасы. Поэтому местные власти готовят эвакуацию населения.
По словам Синегубова, ситуация остается сложной, но ее контролируют спасательные службы.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 4 мая, в поселке Летичей Хмельницкой области произошел масштабный пожар в промышленной зоне.