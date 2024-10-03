На Харьковщине четыре человека сгорели заживо: подробности трагедии (фото)

Четверо человек сгорели заживо в результате пожара в Боровской громаде Харьковской области, еще два человека имеют ожоги.

Об этом сообщил глава следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, погибли две женщины-переселенки, местные мужчина и женщина.

Люди не успели скрыться — пламя распространялось быстро с территории Донецкой области в село Пески-Радьковские.

Фото: Facebook Сергей Болвинов

"Огонь снова пришел из Донетчины — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", — уточнил Болвинов.

Напомним, в Киеве начался пожар в квартире на улице Романа Ратушного. В огне погибла женщина, ее тело обнаружили спасатели.

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