На Харьковщине чрезвычайники спасли собаку, которая пострадала в пожаре – щемящее видео

В Харьковской области работники ГСЧС спасли собаку по кличке Лада, которая пострадала из-за пожара в квартире.

Щемящее видео показали работники ГСЧС.

Так, на ликвидации пожара в одной из квартир в поселке Купянск-Узловой спасли Ладу. Спасатели вынесли животное на свежий воздух и благодаря аппарату на сжатом воздухе быстро привели ее в чувство.

"Домашняя любимица передана владелице, которая была очень благодарна спасателям", — добавили в ГСЧС.

Напомним, из Украины эвакуировали троих львов, пострадавших от войны – где будут находиться животные.

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