На Харьковщине директор лицея внедряла российские стандарты образования — прокуратура

Правоохранители разоблачили педагога после деоккупации.
Директор лицея в Купянском районе Харьковской области внедряла российские стандарты образования. Ее подозревают в коллаборационизме.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, директор лицея в Купянском районе во время оккупации сотрудничала с представителями РФ.
В начале августа так называемый "председатель" оккупационной администрации Большого Бурлука провел собрание с участием учителей и представителей отдела образования. Псевдоочельник приказал открывать школы и начинать учебный процесс "как в России".
После этого директор сообщила учителям о внедрении в лицее стандартов образования Российской Федерации. Обучение должно было проводиться исключительно на русском языке и с использованием учебников государства-агрессорки.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).
Так, педагог может получить срок от десяти до пятнадцати лет.
Также напомним, что в Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.
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