На Харьковщине директор лицея внедряла российские стандарты образования — прокуратура

Директор лицея в Купянском районе Харьковской области внедряла российские стандарты образования. Ее подозревают в коллаборационизме.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, директор лицея в Купянском районе во время оккупации сотрудничала с представителями РФ.

В начале августа так называемый "председатель" оккупационной администрации Большого Бурлука провел собрание с участием учителей и представителей отдела образования. Псевдоочельник приказал открывать школы и начинать учебный процесс "как в России".

После этого директор сообщила учителям о внедрении в лицее стандартов образования Российской Федерации. Обучение должно было проводиться исключительно на русском языке и с использованием учебников государства-агрессорки.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ей поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Так, педагог может получить срок от десяти до пятнадцати лет.

Также напомним, что в Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

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