На Харьковщине директор санатория устроил фиктивную реабилитацию и оставлял пациентов без помощи

На Харьковщине разоблачили директора санатория, который незаконно присвоил государственные средства / © Национальная полиция Украины

В Харьковской области правоохранители разоблачили директора санатория, который разворовал 78 миллионов гривен на фиктивной реабилитации пациентов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Директор одного из санаториев в Харьковской области, не имея ни оборудования, ни квалифицированных специалистов, заключил договор с НСЗУ на сумму более 122 миллионов гривен.

По документам, заведение должно было предоставлять полный спектр реабилитационных услуг, однако на деле все ограничивалось формальными процедурами и поселением, зачастую за дополнительную плату.

Руководство вносили в электронную систему здравоохранения ложные данные, а количество процедур завышали в десятки раз. Это позволяло злоумышленнику ежемесячно получать миллионные суммы бюджетных перечислений.



Следовательно, с февраля по сентябрь 2023 года, на счет санатория незаконно поступило более 78,7 миллиона гривен.

Злоумышленники тратили деньги на собственные нужды: начисление зарплат и премии.

В то же время, пациенты оздоровительного учреждения в отзывах жаловались на отсутствие уборки, плохое питание, неисправные лифты, холод в комнатах и отсутствие реальной реабилитации.

Здание санатория / © Национальная полиция Украины

Ненадлежащие условия в комнатах проживания пациентов санатория / © Национальная полиция Украины

Ненадлежащие условия в комнатах проживания пациентов санатория / © Национальная полиция Украины





«Полицейские провели обыски по местам жительства и работы высшего руководства санатория, в ходе которых изъяли документы, электронные носители и другие доказательства, имеющие значение в уголовном производстве», — говорится в сообщении.



Директору санатория следователи полиции сообщили о подозрении за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности и конфискацию имущества.



Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников схемы и проверяют причастность должностных лиц, подписывающих документы с ложными данными.

