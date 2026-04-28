На Харьковщине энергетикам подбросили коробку с лисенками: что будет с малышами дальше

Лисенки / © Суспільне

В Харьковской области спасли двух маленьких лисенков, которых в коробке подбросили на территорию предприятия энергетиков в Васищево.

Об этом 28 апреля сообщила начальница отдела приспособления животных КП «Центр обращения с животными» Евгения Янчукова, пишет «Суспільне.Харків».

По ее словам, сначала работники подумали, что в коробке щенки. Уже на месте выяснилось, что это лисенки.

«Они вообще сначала думали, что это щенки, но уже здесь на месте увидели, что это лисенки. Очень маленькие. Они вроде бы здоровы, нет никаких травм или следов того, что над ними кто-то издевался», — рассказала Янчукова.

Поскольку предприятие занимается только домашними животными, лисенок передали в реабилитационный центр «Акела» в Чугуеве.

Директор центра Нино Цхведадзе рассказала, что малышам еще нет и месяца. Один из лисенков слабее, другой — активнее.

«Девочка слабенькая, мальчик боевой. Сегодня лечили их от глистов, дальше посмотрим. Соски они не взяли — вчера мучились, чтобы их покормить, они не умеют сами есть. Затем через 40 минут вышло покормить из миски: сначала начала есть девочка, потом и мальчик подключился», — говорит Цхведадзе.

По ее словам, передавать лисенков дальше не планируют. Скорее всего, после вскармливания людьми они уже не смогут выжить в дикой природе.

«Если человек их вскармливает, то в природе они выжить не смогут. Вскормленные не умеют охотиться: если этому их не научила мама, то я их никак не научу», — объяснила директор реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что в селе Терновка Криворожского района на Днепропетровщине зоозащитники помешали проведению подпольных боев между собаками. Организаторы, прикрывавшиеся термином «испытание породы», бросились бежать сразу после появления волонтеров.

