На Харьковщине фитнес-тренер жестоко убил жену

В Харьковской области мужчина признан виновным в жестоком убийстве жены во время ссоры. Конфликт произошел на почве бытовых споров, фигурант избивал и душил потерпевшую, после чего жертва скончалась.

Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре.

В Харьковской области следователи доказали вину фитнес-тренера, который жестоко убил жену и выбросил тело в подъезд. Обвиняемый приговорен к максимальному наказанию — пожизненному лишению свободы.

«32-летний мужчина на почве бытовых споров стал избивать жену, которая находилась в ослабленном состоянии из-за травмы, полученной от его побоев накануне», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчина наносил потерпевшей многочисленные хаотические удары руками, ногами и различными предметами по всему телу. Заметив, что женщина, несмотря на повреждения, до сих пор подает признаки жизни, мужчина сорвал с нее одежду и продолжил избиение.

«Женщина еще была жива, злоумышленник начал прикладывать к ее спине раскаленный предмет, причинив жертве значительные ожоги. После этого задушил ее», — пишет пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Также он решил перевести вину за преступление: он переодел потерпевшую и попросил своего знакомого срочно приехать.

Как установили следователи, он попросил знакомого вызвать скорую и угрожал ему, называя его соучастником, а сам вышел на улицу.

Как установили прокуроры, дальше убийца скрылся с места преступления на автомобиле, но на заправке в Купянске правоохранители его задержали.

Доказательства, предоставленные стороной обвинения, получили подтверждение в суде. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он получил пожизненное.

