На Харьковщине глава поселка перешел на сторону россиян: агитировал людей содействовать оккупантам

На Харьковщине глава поселка перешел на сторону россиян: агитировал людей содействовать оккупантам

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в государственной измене Старосалтовскому поселковому голове.

Следствие установило, что глава поселка Старый Салтов Чугуевского района перешел на сторону врага. Во время оккупации войсками государства-агрессорки он помогал захватчикам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Муж провел совещание депутатов поселкового совета. Во время нее заявил, что решил помогать вооруженным силам Российской Федерации. Кроме того, он агитировал местных жителей содействовать оккупантам. Поселковый председатель предоставил русским военным помещения для проживания, снабжал их питанием, транспортными средствами.

Украинца задержали. Ему сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, в Донецкой области правоохранения разоблачили мужчину, который был информатором военных государства-агрессорки России в регионе. Он эредировал данные оккупантам о позициях ВСУ и других военных формирований Украины.

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