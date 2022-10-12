Около полуночи 12 октября в социальных сетях появилась информация о звуках взрывов в двух украинских областях.
Очевидцы сообщают, что на Харьковщине и Днепропетровщине раздаются звуки, похожие на взрывы. Есть предположение, что это – работа ПВО.
Пока нет официальной информации об инцидентах. Информация проверяется. Ждем сообщения власти.Несмотря на то – не пренебрегайте личной безопасностью – находитесь в укрытиях или соблюдайте правила двух стен.
Напомним, что в ночь на 12 октября 2022 года враг атаковал Запорожье.
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