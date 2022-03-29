На Харьковщине из грязи откопали танки оккупантов и передали ВСУ

На Харьковщине из грязи откопали танки оккупантов и передали ВСУ

Окупанты, когда пытались взять Харьков, застряли грязь.

В Харьковской области ВСУ передали застрявшие в полях танки оккупантов и не смогли уехать.

Об этом сообщает волонтер Роман Доник.

По его словам, танки оккупантов застряли в поле при попытке штурма Харькова. Они их просто бросили и ушли.

Оставленная техника долгое время соблазняла, чтобы ее сожгли, но военнослужащие ВСУ решили подождать и дождались удобного момента.

"Помните, перед вторжением, видео было где российские танки на учениях застряли в мокрой земле? Сумрачный российский гений военных руководствах того выводов не сделал конечно. И они этот финт провернули уже здесь. Мы ходили облизывались на те танки, потому что это была сладкая булка для поджигателей. Никто технику подогнать не мог, танки на пузе в черноземе. В общем — жги не хочу. Но холодноярцы нас от того всего отказывали и отгоняли", — рассказывает Доник.

Танки наконец откопали и забрали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас заброшенную технику из грязи откопали, и она будет служить ВСУ.

Напомним, что российские кафиры продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Захватчики, прежде всего, атакуют хранилища горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать гуманитарный кризис.