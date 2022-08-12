На Харьковщине львица гуляла по селу: ее поймали и эвакуировали (фото)

Животное передали зоозащитникам.
На Харьковщине возле села Высокое жители дачных кооперативов заметили львицу посреди улицы. Оказалось, что это восьмимесячный львенок Василиса, который жил в соседнем хозяйстве и решил выйти прогуляться.
Об этом сообщает UAnimals.
Команда организации разыскала владельца животного и объяснила, что содержать дикого зверя в домашних условиях неправильно. Мужчина согласился передать львенка зоозащитникам.
Василису эвакуировали из Харьковщины в "Приют для диких животных" Натальи Поповой.
Напомним, в селе Беляевка в Одесской области спасатели освободили енота, который застрял в заборе над водоемом. Для того чтобы добраться до животного, им пришлось плыть на лодке.
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