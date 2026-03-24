На Харьковщине могут ограничить выезды "скорых": при каких условиях

Скорая помощь / © Associated Press

Реклама

В Харьковской области планируют запретить выезд карет скорой помощи в прифронтовые населенные пункты, если они не оборудованы системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом заявил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По словам главы области, вопросы безопасности медиков планируют вынести на рассмотрение Совета обороны региона из-за постоянных российских обстрелов эвакуационного и медицинского транспорта.

Реклама

«Наверное, будем запрещать выезжать на такие тяжелые направления без оборудования РЭБ-системы. Часть карет экстренной скорой помощи у нас уже оснащена РЭБом, однако все равно есть дроны на оптоволокне. Поэтому люди подвергаются опасности. Здесь все сложно», — отметил Синегубов.

Чиновник подчеркнул, что ситуация с оказанием помощи зависит от конкретной локации: пациенты должны либо самостоятельно добираться до амбулаторий для первой помощи, либо эвакуироваться. В частности, в населенных пунктах типа Большого Бурлука, где зафиксированы атаки на медицинское авто 15 марта, уже объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Кроме медицинского транспорта под удары попадает и железная дорога. По данным ОВА, на Изюмском и Лозовском направлениях зафиксированы попадания дронов в электропоезда. Несмотря на обострение, расширять зону принудительной эвакуации пока не планируется. С начала полномасштабного вторжения с опасных территорий Харьковщины эвакуировали 70 тысяч человек, из которых 7 тысяч — дети. Только за последние сутки регион покинули 76 человек.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ночью и утром 24 марта армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами, унеся жизни гражданских людей. В результате российской агрессии много пострадавших, в частности — детей.

Реклама

В течение суток враг активно применял различные виды вооружения по территории Харьковской области: семь управляемых авиабомб, четыре БПЛА типа Герань-2, шесть беспилотников Молния, шесть FPV-дронов, а также десять БПЛА неустановленного типа.

Несмотря на это, украинские защитники нанесли прицельный удар по российскому береговому комплексу «Бастион» в оккупированном Крыму. Именно с этой установки враг атаковал мирные города ракетами Оникс.