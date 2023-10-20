На Харьковщине мужчина 10 минут избивал любимую до смерти, а тело сбросил в выгребную яму

В Лозовой Харьковской области мужчина забил сожительницу до смерти, после чего сбросил тело жертвы в выгребную яму.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры доказали, что мужчина убил свою сожительницу, с которой проживал последние десять лет. Между ним и женщиной возникали конфликты.

"Трагедия случилась в одном из домовладений в Лозовом в вечернее время, около 20 часов. Мужчина и женщина в очередной раз начали ссориться, находясь во дворе дома. Злоумышленник толкнул пострадавшую в грудь, она упала на тротуарную плитку. Преодолев таким образом сопротивление, мужчина начал бить женщину ногами по туловищу и голове. Избиение бессознательной жертвы продолжалось около 10 минут. Оставив ее на том же месте, мужчина вернулся в дом. На следующее утро, выйдя во двор и увидев тело сожительницы, злоумышленник осознал, что она мертва. Чтобы скрыть преступление, он сбросил труп в выгребную яму, расположенную на территории домовладения, а затем еще и засыпал его известью", — рассказали в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину только частично. Он объяснил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и первая ударила его по голове. По словам мужчины, он не смог сдержать гнев.

Суд признал виновным 55-летнего мужчину в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье 20-летний парень убил женщину из-за отказа в сексе.

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