На Харьковщине мужчина наводил российские ракеты на ВСУ: когда его задержали - придумал циничное объяснение

Житель Харьковщины сдавал позиции ВСУ во время осеннего контрнаступления 2022 года.

В Харьковской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сдавал оккупантам позиции ВСУ, в частности, он сотрудничал с так называемым "пресс-секретарем народной милиции ДНР". На суде мужчина цинично заявил, что мол, не виноват, потому что "общался с журналистами".

Об этом говорится в приговоре Сосновского райсуда г. Черкассы.

По данным суда, уроженец Донбасса, проживавший в Харьковской области в сентябре-ноябре 2022 года во время контрнаступления сдавал позиции ВСУ.

Мужчина в сентябре 2022 года в российской соцсети "ВКонтакте" познакомился с женщиной, проживающей на оккупированных территориях Украины и передавал ей данные о местах дислокации ВСУ на Харьковщине, а она — так называемому "пресс-секретарю народной милиции ДНР". Переписку подозреваемые осуществляли через Telegram.

Так, во время контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении 14 сентября 2022 предатель передал оккупантам данные о движении военной техники и личного состава в сторону города Изюм. 19 сентября он сообщил оккупантам о движении танков и топливозаправщиков ВСУ. В октябре он сдал оккупантам места дислокации ВСУ в поселке Рогань Харьковской области, в конце октября сдал места дислокации ВСУ вблизи поселка Раздольное и Новопокрова Чугуевского района Харьковской области. Подозреваемый работал на окупантов до ноября 2022 года.

На суде житель Харьковщины вину не признал. Он цинично заявил, что якобы "общался с журналистом из Одессы", который писал о жизни в Харьковской области во время войны.

Суд проанализировал доказательства и признал показания подсудимого ложными. В частности — в переписке со своей сообщницей было четко указано, что он передает данные о "движении военной техники и живой силы".

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.114-2 УК Украины и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина сдал России места дислокации ВСУ.

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