На Харьковщине мужчина получил повестку и пол года скрывался от мобилизации на даче: как его наказали

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, но он полгода скрывался от мобилизации на даче.

Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области.

По данным суда, житель Харьковщины в феврале 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Мужчина получил боевую повестку и должен был 11 февраля 2023 прибыть в военкомат, однако он этого не сделал и скрывался.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что на работе его отправили в ТЦК и СП, впоследствии он прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе в армии. После того, как он получил боевую повестку, стал скрываться у знакомого на даче. Там мужчина прожил почти полгода. Когда он вернулся домой, его обнаружили сотрудники полиции. Житель Харьковщины заявил, что не хочет служить в армии, поскольку "не может взять оружие в руки и нацелить его на другого человека".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Полтавской области судили водителя школьного автобуса, отказавшегося от мобилизации из-за больного ребенка и матери с 2 группой инвалидности. За это его приговорили к испытательному сроку лишения свободы.

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