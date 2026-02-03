На Харьковщине мужчина расчленил своего брата-близнеца и голову выбросил в мусорный бак

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В Харьковской области завершено расследование жестокого убийства. Задержан мужчина по подозрению в убийстве и расчленении родного брата-близнеца.

О деталях дела сообщили в прокуратуре.

«27 января 2026 года в полицию поступило заявление женщины об исчезновении ее 55-летнего соседа. В ходе осуществления следственных действий по месту жительства пропавшего и его брата правоохранители обнаружили фрагменты тела на балконе, завернутые в покрывало», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, 55-летнего мужчину убил его родной брат-близнец. Подозреваемый признался, что нанес потерпевшему смертельный удар ножом в сердце, после чего расчленил тело. Голову и конечности он выбросил в мусорные баки вблизи дома.

Между братьями долгое время возникали конфликты из-за совместного проживания, что, вероятно, и стало причиной убийства.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

