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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Харьковщине мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК: что с ним произошло дальше

Бегство мужчины из ТЦК обернулось травмами и переломами для него. В результате он оказался в больнице.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мужчина выпал из окна

Мужчина выпал из окна / © pixabay.com

Ночью военнообязанный пытался скрыться из одного из районных территориальных центров комплектования Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Мужчина травмировал руки и ноги, ребра и голову, ему вызвали скорую и доставили в больницу.

«По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

Напомним, в Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался 50-летний военнообязанный, которого в помещение ТЦК доставила полиция.

Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. По предварительной версии врачей, у мужчины произошел инфаркт.

Ранее посреди дня сотрудники ТЦК задержали мужчину в Ровенской области. Он самостоятельно воспитывает двоих маленьких детей после смерти жены.

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