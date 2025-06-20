На Харьковщине мужчина выпал из окна третьего этажа ТЦК: что с ним произошло дальше

Мужчина выпал из окна / © pixabay.com

Реклама

Ночью военнообязанный пытался скрыться из одного из районных территориальных центров комплектования Харьковской области и выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Мужчина травмировал руки и ноги, ребра и голову, ему вызвали скорую и доставили в больницу.

Реклама

«По результатам предварительной проверки установлено, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было. Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

Напомним, в Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался 50-летний военнообязанный, которого в помещение ТЦК доставила полиция.

Причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела. По предварительной версии врачей, у мужчины произошел инфаркт.

Ранее посреди дня сотрудники ТЦК задержали мужчину в Ровенской области. Он самостоятельно воспитывает двоих маленьких детей после смерти жены.

Реклама