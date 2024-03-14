На Харьковщине мужчина застрелил из ружья жену

В Харьковской области полиция задержала мужчину за совершение убийства. Он совершил выстрел из ружья в грудную клетку жены во время ссоры.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как выяснили следователи, мужчина вместе с женой находились в гостях у своей знакомой. Во время застолья между супругами возникла ссора. После чего мужчина пошел в свой гараж за ружьем. Вернувшись, он совершил выстрел в грудную клетку жене. 52-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Впоследствии мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ровенской области мужчина перерезал горло своей 38-летней знакомой. Чтобы избежать наказания за убийство, обвиняемый убеждал родных и правоохранителей, что нашел потерпевшую уже мертвой.

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