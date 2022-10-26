На Харьковщине на вражеской мине снова подорвались пиротехники: есть погибшие и тяжело раненые

На вражеской мине подорвались шесть пиротехников. Один человек погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили ранения средней степени тяжести.

В Харьковской области на мине подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате инцидента один из спасателей погиб, еще пятеро — ранены.

Об этом 26 октября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Все раненые госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние 3 раненых медики оценивают как тяжелое, 2 пострадавших имеют ранения средней степени тяжести", — рассказал глава области.

Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается очень высокой, поэтому всем следует быть осторожными.

"Призываю всех быть максимально осторожными. Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, там где уже провели разминирование взрывотехники", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, такой трагический инцидент уже происходил в Харьковской области — 19 октября, в Изюмском районе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. В результате инцидента два человека погибли, четыре человека получили ранения.

Читайте также: